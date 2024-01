Lombardia: auto finisce nel lago, morta una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'auto con a bordo tre persone si è ribaltata nel Lago di Como ad Olgiasca, frazione del comune di Colico. Una donna è morta, mentre due uomini sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni degli occupanti. L'uomo di 79 anni, rinvenuto in arresto cardio circolatorio è stato ospedalizzato con procedure di rianimazione in corso a Gravedona e un altro uomo di 60 anni, anch'egli rinvenuto in arresto cardio circolatorio, invece è stato ospedalizzato con procedure di rianimazione in corso a Varese. Per la donna, è stato constatato il decesso sul posto. (Rem)