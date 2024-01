Concorrenza: Della Vedova (+Eu), bene Mattarella, maggioranza ostacola efficienza e produttività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- "Promulgando la legge annuale per il mercato e la concorrenza il presidente della Repubblica ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere segnalando come la parte della legge che riguarda le concessioni per il commercio sulle aree pubbliche preveda proroghe automatiche in contrasto con la nostra giurisprudenza e il diritto Ue e criteri lesivi della concorrenza in favore degli attuali concessionari", scrive su X il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova. "Il presidente ha ricordato, come aveva già fatto un anno fa sui balneari, che i comuni dovranno disapplicare la legge appena approvata proprio perché in contrasto con la disciplina europea di rango superiore, citando in maniera inequivocabile le sentenze che sanciscono questo principio. È la seconda volta che in questa legislatura il presidente della Repubblica scrive una lettera di questo tenore, e sempre sulla concorrenza - rimarca Della Vedova -. Lo abbiamo detto in Aula: questa maggioranza è allergica alla concorrenza e al libero mercato, per proteggere settori che considera propri bacini elettorali a scapito dell’interesse generale. Sovranisti ma anti-italiani, come sempre. Ostacolare la concorrenza significa ostacolare efficienza e produttività che sono indispensabili per la crescita e la buona occupazione dei lavoratori italiani. Per fortuna che c’è Mattarella a ricordarcelo". (Rin)