Svezia: Michele Pala assume l’incarico di ambasciatore d’Italia a Stoccolma

- Michele Pala ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore d’Italia a Stoccolma. Lo ha reso noto la Farnesina. Nato il 13 settembre 1967, Pala si laurea in giurisprudenza presso l’Università Tor Vergata di Roma nel 1992. In seguito all’esame di concorso, il 23 settembre 1996 è nominato volontario nella carriera diplomatica. Dopo un primo incarico alla Direzione generale Affari politici del ministero, nel 1999 assume il ruolo di secondo segretario commerciale a Pretoria. Nel 2003 è nominato console a Montevideo. Nel 2007 rientra a Roma per prendere servizio presso la Direzione generale Paesi Americhe della Farnesina. Nel 2010 assume il ruolo di consigliere a Washington. Nel 2014 viene trasferito a San Paolo come console generale. Nel 2018 rientra a Roma per prendere servizio alla Direzione generale Mondializzazione e Questioni globali del imnistero. Nel 2020 è nominato vice direttore generale per la Mondializzazione e le Questioni globali e Direttore centrale per i Paesi dell’America Latina e Caraibi. Da gennaio 2024 è ambasciatore d’Italia presso il Regno di Svezia. (Sts)