Municipio Roma IX: Presidente, riunione per fare punto su incendio a Mezzocamino

- Si è tenuta oggi una riunione tra le forze dell'ordine e le autorità locali "per fare il punto sull'incendio che ha interessato la zona di Mezzocammino, nella giornata del 31 dicembre". Così in una nota Titti Di Salvo e Augusto Gregori, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Municipio Roma IX Eur. "Nel corso della riunione - si legge-, le forze dell'ordine hanno fornito un quadro aggiornato della situazione, evidenziando che l'incendio è stato domato. La combustione è ancora in corso, ma i vigili del fuoco stanno lavorando per spegnerla completamente. Per quanto riguarda le famiglie evacuate, è ancora da valutare l'opportunità di farle rientrare. Infatti i dati sulla salubrità dell'aria saranno disponibili solo domani pomeriggio e i tecnici stanno verificando la staticità delle strutture e la sicurezza dell'area. Le forze dell'ordine stanno anche indagando per determinare le cause dell'incendio. Al momento, le ipotesi al vaglio sono diverse, tra cui la possibile causa accidentale o dolosa. Abbiamo già attivato tutti i canali istituzionali per fornire assistenza alle famiglie che hanno subito danni e stiamo lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile. Siamo al fianco dei residenti e ci impegneremo a fare tutto il possibile per aiutarli a superare questo difficile momento. Il tavolo tra autorità locali e forze dell'ordine è convocato in maniera permanente e nei prossimi giorni si avranno altre notizie in merito".(Com)