Libano: attacco Beirut, Hamas conferma morte di vicepresidente ufficio politico Al Arouri

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha confermato in via ufficiale la morte di Saleh al Arouri, vicepresidente dell'ufficio politico del gruppo, nel presunto attacco di Israele a Beirut. Lo ha annunciato Hamas sui propri canali social. Al Arouri, comandante fondatore del braccio armato del gruppo islamista, le Brigate al Qassam, è stato anche comandante militare del gruppo in Cisgiordania dal 2023. Nell'ultimo periodo, aveva risieduto in Libano. (Res)