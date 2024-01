Fvg: Fedriga, cordoglio per schianto Pordenone e pensiero a chi rischia la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profonda emozione" è stata espressa dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga per lo scontro mortale che ha coinvolto sulla Cimpello-Sequels un'ambulanza della Croce rossa, nel quale sono deceduti una volontaria della Cri alla guida del mezzo, una paziente e il conducente di un camion. "Il mio cordoglio va alle famiglie colpite", ha detto il presidente. "Allo stesso tempo - ha aggiunto - rivolgo un pensiero speciale, in questo inizio d'anno, a tutti coloro che in vari ruoli servono ogni giorno la comunità regionale assumendosi gravi rischi, talora mettendo a repentaglio la loro stessa vita, e alla Croce rossa, sempre in prima linea con un impegno all'insegna della generosità". (Frt)