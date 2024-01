Conti pubblici: Mef, fabbisogno 2023 a 108,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle finanze comunica che il mese di dicembre 2023 si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato, in via provvisoria, in 500 milioni (il corrispondente valore di dicembre 2022 era di 3.335 milioni). Il fabbisogno del settore statale dell'anno 2023 - si legge in una nota - si stima pari a circa 108.700 milioni rispetto a quello del 2022, pari a 67.026 milioni, in leggero miglioramento rispetto alle stime contenute nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef). (Com)