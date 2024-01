Ucraina: la Francia condanna i bombardamenti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia condanna "con la più grande fermezza" i bombardamenti massicci di missili e droni russi in Ucraina, che hanno fatto almeno 4 morti e 92 feriti a Kiev e a Kharkiv. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Parigi. "Lanciando circa un centinaio di missili e decine di droni contro l'insieme del territorio ucraino, quattro giorni dopo un bombardamento di una grandezza senza eguali che ha fatto almeno 39 vittime, la Russia continua la sua strategia di terrore che punta a distruggere infrastrutture civili ucraine per minare la resilienza del popolo ucraino in questo secondo inverno del conflitto", si legge nella nota. Solo la Russia ha "la responsabilità di questa escalation" che colpisce prima di tutto le "popolazioni civili", sostiene il ministero. "La Francia continuerà a sostenere la resilienza dell'Ucraina e a fornirle l'aiuto necessario per permetterle di esercitare la sua legittima difesa, in stretto coordinamento con i suoi partner", afferma il comunicato. (Frp)