Speciale infrastrutture: forze Israele, colpite "infrastrutture" esercito siriano durante la notte

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver effettuato degli attacchi in Siria durante la notte, "in risposta al lancio di razzi sul nord di Israele". In una dichiarazione ufficiale, le Idf hanno affermato di aver colpito "infrastrutture" appartenenti all'esercito siriano, senza fornire ulteriori dettagli. In precedenza, l’agenzia di stampa statale siriana “Sana” ha riferito che un attacco aereo dell’Aeronautica di Israele ha colpito la periferia di Damasco, la capitale della Siria, provocando alcuni danni materiali. Il bombardamento sarebbe stato effettuato dalla zona del Golan. Da parte sua, l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr) ha spiegato che l'Aeronautica israeliana "ha effettuato attacchi aerei con diversi missili, prendendo di mira l'area intorno alla città di Kanaker, nella campagna occidentale di Damasco, e mirando alla compagnia di artiglieria della 121esima Brigata delle Forze armate siriane". Nelle vicinanze, erano presenti anche membri del partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, ha aggiunto il Sohr, secondo cui "circolano notizie di vittime e danni materiali". (Res)