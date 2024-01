Speciale infrastrutture: 11.930 attacchi hacker nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11.930 gli attacchi hacker rilevati nel 2023, per i quali sono state indagate 220 persone. E’ quanto emerge dal resoconto dell’attività 2023 della polizia postale e delle comunicazioni e dei centri operativi sicurezza cibernetica. Nel 2022, invece, sono stati registrati 12.825 attacchi di gruppi hacker, con un totale di 332 indagati. Il conflitto russo-ucraino ha definitivamente dimostrato come, in epoca attuale, il dominio del cyberspazio abbia assunto una valenza fondamentale. Le offensive hacktiviste russe hanno mantenuto una significativa intensità dall’inizio del conflitto, in particolare sono state lanciate decine di offensive contro l’Ucraina e i Paesi Nato. Ad esempio, il gruppo hacker filorusso, Noname05, ha iniziato a lanciare una serie di offensive contro realtà italiane in segno di protesta contro la politica del nostro Paese, definita “russofoba”. Le offensive hanno impattato tra l’altro realtà governative, strutture del comparto sanitario, operatori del trasporto locale, istituti bancari e provider delle telecomunicazioni. Allo stesso modo, rilevanti sono le proiezioni nel dominio cibernetico del conflitto Israele-Hamas. Sin dall’inizio del conflitto - conclude il resoconto -, infatti, gruppi hacker hanno iniziato a dirigere attacchi per compromettere le infrastrutture critiche israeliane, arrecare disservizi alla popolazione, estendendo le azioni ostili ai danni di infrastrutture di paesi occidentali, tra cui l’Italia, ritenuti vicini alla causa israeliana. (Rin)