Rifiuti: Gualtieri, incendio Malagrotta colpo duro ma assorbito grazie a tanto lavoro

22 luglio 2021

- L'incendio del Tmb di Malagrotta "è stato un colpo molto duro che siamo riusciti ad assorbire con tantissimo lavoro, individuando sbocchi alternativi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto nel corso della trasmissione "Tagadà" su La7. "Grazie al tempestivo intervento non c'è stato un impatto sulla raccolta, se non forse per un giorno. Resta l'inquietudine per questi due incendi, e su quelli avvenuti nella consiliatura precedente. Per questo abbiamo chiesto di rafforzare i presidi di sicurezza, ed è stato fatto. Nel frattempo, la magistratura sta conducendo la sua indagine", ha concluso. (Rer)