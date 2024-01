Legge Bilancio: Candiani (Lega), da Degni atteggiamento fazioso e di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato della Lega, Stefano Candiani, "la gravità delle affermazioni del consigliere della Corte dei conti, Marcello Degni, non sta solo nel proprio rincrescimento per l'avvenuta approvazione del bilancio dello Stato da parte del Parlamento, ma nell'incitare pubblicamente la sua parte politica di riferimento, il Partito democratico, ad azioni politiche che hanno il dichiarato intento di danneggiare lo Stato. Questo atteggiamento fazioso e di parte - continua il parlamentare - è poi ulteriormente aggravato dalle accuse politiche scagliate via social nei confronti dei parlamentari di maggioranza che nell'esercizio libero del proprio mandato parlamentare hanno respinto la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. É inaccettabile che la condotta del consigliere Degni finisca, in mancanza di una chiara presa di distanza e sconfessione da parte degli organi di governo della medesima Corte, per ledere gravemente la reputazione della Corte dei conti stessa, gettando inevitabilmente una sinistra ombra sul rispetto dei doveri di imparzialità e leale collaborazione imposti dalla Costituzione".(Rin)