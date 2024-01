Caso Pozzolo: Paita (Iv), fatto gravissimo, dimostra inadeguatezza e arroganza classe dirigente Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso Pozzolo rappresenta "un fatto gravissimo, segno anche della clamorosa e totale inadeguatezza di questa classe dirigente. Che motivo c'era di andare ad una festa armato? Un altro interrogativo importante riguarda il fatto che il deputato pistolero Pozzolo si è rifiutato di consegnare i vestiti per il test adducendo addirittura l'immunità parlamentare. È un fatto del tutto incongruente e improprio". Lo dice a "Tagadà" su La7 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. "Oltre al rapporto distorto della destra di governo con le armi, c'è anche una questione di abuso di potere – aggiunge Paita –. Fatte le debite proporzioni tra i due casi, anche fermare un treno perché si è in ritardo, come ha fatto il ministro Lollobrigida, è un eccesso di potere. Questa è una classe dirigente che pensa di poter fare quello che vuole in nome del proprio potere. Gli esponenti della destra dovrebbero essere quelli vicini al popolo, e invece esternano tutta la loro arroganza", conclude. (Rin)