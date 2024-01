Lombardia: Mazzali, visita al Pastificio Artigiano Menini, nato tra il mantovano e il veronese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visita istituzionale per l'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali, al 'Pastificio Artigiano Menini' di San Giorgio Bigarello (MN), fondato nel 1960 e oggi guidato dai mantovani Attilio e Marzia Gandellini, proprietari anche del sito produttivo di Valeggio sul Mincio (Vr). "La storia del pastificio Menini - ha affermato Mazzali - è quella di una bottega alimentare nata in un borgo 'al confine' tra due 'Regioni-sorelle', Lombardia e Veneto, e tra due territori, il mantovano e il veronese, che in comune hanno molto più di una tradizione enogastronomica d'eccellenza". "In Lombardia - ha aggiunto - ci sono decine di pastifici storici, aziende che hanno saputo, nel corso degli anni, coniugare la qualità con l'utilizzo delle tecnologie, reggendo la dura concorrenza della produzione di massa a buon mercato. Sono, quindi, anche luoghi di presidio della tradizione, che tutt'oggi, nel 2024 conquista". "La pasta italiana - ha proseguito l'assessore regionale - è nota in tutto il mondo ed è sinonimo di quell'alta qualità e accoglienza che tanto amano i turisti. La pasta prende le forme più diverse e appetitose a seconda della tradizione del territorio dove è fatta, di cui è espressione. Grazie, quindi, ai nostri 'artigiani della pasta' lombardi, che in queste feste non hanno fatto mancare sulle nostre tavole un primo piatto che immancabilmente ci ricorda ricette classiche, materie prime lavorate a mano e il 'gusto' della famiglia". "I pastifici come 'Menini' - ha aggiunto - sfornano prodotti come gli agnoli mantovani, i tortelli di zucca, i casoncelli, gli gnocchi, le lasagne, i passatelli, tutti prodotti capaci di prendere 'per la gola' i turisti nazionali e internazionali, e rendere la cucina italiana e lombarda famosa in tutto il pianeta". "Voglio ringraziare la famiglia Gandellini - ha concluso Mazzali - per la grande e instancabile dedizione al lavoro". (Com)