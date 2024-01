Usa: Tesla, consegne globali di auto elettriche in aumento del 38 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Tesla, specializzata nella produzione di automobili elettriche, ha consegnato un totale di 1,81 milioni veicoli a livello globale nel 2023, raggiungendo gli obiettivi fissati per il precedente anno e superando le aspettative degli analisti finanziari. Stando ai dati pubblicati oggi, il dato è in aumento del 38 per cento rispetto al 2022. Nel quarto trimestre dello scorso anno, l’azienda fondata da Elon Musk ha registrato consegne in aumento del 20 per cento, per un totale di 484.507 veicoli. (Was)