Cina: ministero Esteri, “piena fiducia nel futuro dei Brics”

- La Cina ha “piena fiducia nel futuro dei Brics”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nella conferenza stampa di oggi, all’indomani dell’allargamento del gruppo. “Fin dalla sua istituzione 18 anni fa, il meccanismo di cooperazione Brics ha aumentato la coesione e l’influenza ed è diventato una forza positiva e stabile per il bene negli affari internazionali” e l’ampliamento a dieci membri “dimostra esattamente la sua brillante prospettiva”, ha detto il portavoce. “Lavoreremo con i partner Brics per lottare per ottenere nuovi risultati in una maggiore cooperazione”, ha concluso Wang, che non si è espresso sul ripensamento dell’Argentina. Ieri a Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica si sono uniti Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran. (Cip)