Mes: Gualtieri, pagheremo prezzo per essere quelli che hanno fermato l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In merito al Meccanismo europeo di stabilità "pagheremo dei prezzi per essere quelli che fermano una cosa condivisa da tutta Europa". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto nel corso della trasmissione "Tagadà" su La7. Per quanto riguarda le affermazioni della premier Meloni, "l'hanno informata male quando hanno preparato il dossier" perché "il governo ha concluso un negoziato che era stato già stato avviato dal governo precedente e concluso in modo accettabile - ha aggiunto -. Dal negoziato informale all'Eurogruppo poi formalmente la firma avviene da parte del ministro degli Esteri e il parlamento ratifica. Quindi, tutto questo è avvenuto alla luce del sole". Ad ogni modo "al netto degli errori tecnici - ha concluso -, politicamente isolarsi su questo punto, vuol dire rimanere l'unico Paese dell'eurozona che non ratifica un trattato internazionale che non fa alcun danno" e anzi "fa un po' di miglioramenti". (Rer)