Gaza: Haniyeh, gli ostaggi israeliani saranno liberati alle condizioni di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oltre 120 ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 “saranno rilasciati alle condizioni di Hamas”, il movimento islamista palestinese al potere nell’exclave. Lo ha detto oggi in un discorso televisivo Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas. Da settimane sono in corso i colloqui mediati da Qatar, Egitto e Stati Uniti per una nuova tregua, dopo quella di fine novembre, volta al rilascio degli ostaggi. (Res)