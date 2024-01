Imprese: Urso, tassazione ridotta del 50 per cento a chi riporta produzioni in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Un Paese serio fa piani decennali. Aumentare le produzioni in Italia è l'obiettivo di questo governo", scrive su X il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rilanciando la sua intervista a "L'Arena". "Chi riporterà linee produttive in Italia avrà una tassazione ridotta del 50 per cento mentre chi delocalizza nei 10 anni successivi all'investimento fatto con gli aiuti di Stato, dovrà restituire gli incentivi avuti", spiega.(Rin)