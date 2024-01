Usa: Colorado, entra nella sede della Corte suprema e spara, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato nelle prime ore di questa mattina dopo aver fatto irruzione nella sede della Corte suprema del Colorado, sparando con una pistola. Lo ha annunciato la polizia dello Stato, affermando che per ora le autorità non ritengono che l’incidente sia associato alle recenti minacce avanzate nei confronti dei giudici. Due settimane fa, la Corte suprema statale ha stabilito che Donald Trump non potrà partecipare alle primarie repubblicane in Colorado, in vista delle elezioni di quest’anno, affermando che l’ex presidente non può ricoprire incarichi pubblici sulla base del 14mo Emendamento della Costituzione. L’incidente è iniziato con la collisione tra due automobili poco dopo l’una di stamattina, nei pressi della sede della Corte suprema. Una delle persone coinvolte avrebbe puntato la pistola contro l’altro automobilista, per poi sparare contro una delle finestre dell’edificio ed entrare all’interno della struttura. L’uomo ha poi minacciato una guardia di sicurezza, prendendo le sue chiavi e procedendo all’interno dell’edificio, sparando altri colpi. Il responsabile ha poi chiamato la polizia intorno alle tre del mattino, arrendendosi. “Non sono stati registrati feriti, nonostante i danni alla struttura”, si legge nella nota delle forze dell’ordine. (Was)