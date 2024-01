Roma: FI, 12 gennaio giornata di ascolto dei rappresentanti delle categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Congresso romano di Forza Italia, che si terrà domenica 21 gennaio, "il coordinamento cittadino ha previsto un incontro, il giorno 12 gennaio, all'hotel 'The Building', per ascoltare i rappresentanti di imprese, associazioni ed istituzioni". Lo si legge in una nota di Forza Italia di Roma. A partire dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, infatti, i dirigenti del movimento azzurro "incontreranno le categorie territoriali per sapere quali iniziative e quali impegni si aspettano da Forza Italia e portare poi queste istanze al Congresso conclusivo che prevedrà la presenza del Segretario nazionale, Antonio Tajani. Al Coordinatore romano, senatore Maurizio Gasparri, hanno già garantito la loro presenza con i relativi responsabili romani, tra gli altri: la Camera di Commercio, Confindustria e Unindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato; tra le sigle sindacali la Cisl, l'Ugl, Confsal; associazioni di categoria come Acer, Federalberghi, Confedilizia; il Coni, autorità di sicurezza quali il Comando Forze Operative Terrestri, il Prefetto, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; le associazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia; gli Ordini professionali degli Avvocati, degli Ingegneri e degli Architetti; i Rettori delle università La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Luiss, poi Federmanager, Federlazio, Convention Bureau, Tecnopolo Tiburtino ed, infine, la Caritas. Il giorno successivo, sabato 13 gennaio, si svolgerà invece un incontro tra i quadri romani di Forza Italia, anche sulla base delle riflessioni e degli spunti emersi il giorno precedente. Come detto, poi domenica 21 gennaio il Congresso conclusivo in cui si ricorderanno gli obiettivi raggiunti e l'attività costante svolta finora dal Coordinamento romano di Forza Italia per aprire così un nuovo capitolo di ulteriore impegno territoriale".(Com)