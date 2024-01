Anas: Paita (Iv), no a Parlamento tribunale del popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'inchiesta sull'Anas e alla richiesta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, "io sono garantista, e non mi associo alla richiesta del Movimento cinque stelle di fare del Parlamento il tribunale del popolo. Poi si è accodato anche il Partito democratico, che non riesce nemmeno ad essere il primo ma va sempre a rimorchio di Conte". Lo ha detto la senatrice la coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita intervenendo alla trasmissione "Tagadà", su La7. "L'inchiesta è ancora in una fase iniziale. Faccio invece una valutazione politica: Salvini, con il suo codice degli appalti, ha dato segnali negativi allentando i controlli. C'è un problema generale legato agli appalti pubblici", ha concluso. (Rin)