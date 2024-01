Gaza: Haniyeh, Hamas è pronto a un governo nazionale in Cisgiordania e nella Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas è “pronto a un governo nazionale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza”. Lo ha detto oggi in un discorso televisivo Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas. Il numero uno di Hamas, che risiede a Doha, in Qatar, ha aggiunto: “Qualsiasi accordo sulla questione (politica) senza Hamas è un’illusione, un miraggio”. Da settimane si parla dello scenario successivo all’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza e Israele si oppone a un’autorità gestita dall’Autorità nazionale palestinese. Infine, Haniyeh ha aggiunto: “Non c’è sicurezza o stabilità nella regione se il nostro popolo non otterrà i propri diritti”. (Res)