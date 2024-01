Regno Unito: più di 33 mila migranti illegali rischiano deportazione in Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 33 mila migranti arrivati illegalmente nel Regno Unito rischiano la deportazione in Ruanda. È quanto rivelano i dati del ministero dell'Interno britannico, secondo cui sono state presentate circa 33.085 domande di asilo da quando il progetto legislativo "Stop the Boats" del primo ministro Rishi Sunak è diventato legge, conferendo al governo il potere di detenere eventuali migranti illegali e di deportarli poi in un paese terzo sicuro, come il Ruanda. Sunak sta cercando di garantire la partenza dei primi voli per il Paese africano entro la primavera. Tuttavia, anche se i voli decollassero in primavera come previsto, gli stessi ministri del governo hanno riconosciuto che il numero dei deportati sarà inizialmente basso. (Rel)