Roma: Nanni (CC), buon lavoro al nuovo comandante della polizia locale De Sclavis

- "Auguro un buon lavoro al nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, affichè possa affrontare nel migliore dei modi tutte le sfide che lo aspettano soprattutto in vista del Giubileo". Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino della lista Civica Calenda e presidente della Commissione Giubileo. De Sclavis "ha già dimostrato di essere dotato di grande esperienza e professionalità negli anni fino all'ultimo incarico di Responsabile dell'Ufficio per la mobilità in vista del Giubileo, come abbiamo avuto modo di appurare anche in Commissione Giubileo confrontandoci con lo stesso sui temi della circolazione stradale in relazione ai cantieri giubilari e sul piano degli interventi per l'annualità 2025. La sua esperienza tornerà utile alla città soprattutto nel gestire i flussi di milioni di persone che arriveranno a Roma nel prossimo anno. La polizia locale è uno degli ambiti nevralgici della città viste le tante attività che quotidianamente vengono svolte. Mi auguro – conclude Nanni – che la nomina di una guida così esperta e interna al Corpo come il comandante De Sclavis, possa essere il primo passo per un rafforzamento e un salto di qualità per la polizia locale di Roma". (Com)