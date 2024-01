Usa: scontro tra auto a Rochester, Fbi avvia indagine per terrorismo interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha avviato una indagine per terrorismo interno sull’incidente automobilistico che ha causato la morte di due persone fuori da un concerto organizzato per il Capodanno al Kodak Center di Rochester, nello Stato di New York. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il responsabile ha lasciato un diario e una lettera di addio nella sua stanza di albergo. La sua auto, inoltre, sarebbe stata “piena” di bombole di gas al momento dell’incidente, a seguito del quale sono anche rimaste ferite cinque persone. L’uomo è stato identificato dalle autorità con il nome di Michael Avery, residente a Syracuse. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata di ieri, quando un Suv si è schiantato contro una Mitsubishi Outlander che stava uscendo da un parcheggio. A seguito dello schianto, le due auto hanno colpito un gruppo di passanti che si trovavano sul marciapiede. Le bombole di gas sono state rinvenute dai pompieri dopo che lo schianto ha causato un incendio. (Was)