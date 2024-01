Argentina: giovedì delegazione del Fmi a Buenos Aires per nuovi negoziati sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) si recherà giovedì 4 a Buenos Aires per esaminare gli accordi che il governo del presidente dell'Argentina, Javier Milei, ritiene "non più validi". Lo ha detto il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, segnalando che i rappresentanti del Fondo saranno ricevuti dal ministro delle Finanze, Luis "Toto" Caputo e dal capo gabinetto, Nicolas Posse. L'Argentina, storico debitore dell'Fmi, è oggi impegnata a discutere le condizioni per il rientro del maxi prestito da 45 miliardi di dollari contratto nel 2018 dall'allora presidente, Mauricio Macri. Condizioni che l'ex ministro delle Finanze, Martin Guzman, aveva rinegoziato nel 2022, e ulteriormente aggiustato nel 2023 dal successore di Guzman, Mauricio Massa. L'impossibilità di rispettare gli obiettivi proposti, in particolare sul contenimento dell'inflazione e sulla crescita delle riserve, ha però spinto l'attuale governo a decretare "caduto" l'accordo, lanciando la necessità di una nuova intesa col Fondo. (segue) (Abu)