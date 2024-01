Argentina: giovedì delegazione del Fmi a Buenos Aires per nuovi negoziati sul debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media avevano ventilato l'ipotesi di un nuovo prestito tra i 10 e i quindici miliardi di dollari, che avrebbe permesso all'economia di tenere almeno fino alla stagione del raccolto e alle attese entrate di valuta estera per le esportazioni. Una strada che però il ministro Caputo ha escluso, ribadendo al tempo stesso la volontà di rispettare le scadenze sui prossimi pagamenti, a partire da quasi due miliardi di dollari promessi entro la metà di gennaio. Adorni non ha fornito dettagli sulle possibili strategie per superare la difficoltà, ma il governo Milei ha più volte reso chiaro che intende offrire centrare la sua strategia di sostenibilità fiscale con un inedito taglio della spesa pubblica, il piano di liberalizzazioni dell'economia e di privatizzazione delle principali imprese statali. Elementi che il Fondo ha detto in maniera esplicita di ritenere utili e consoni alle aspettative di mercati e creditori. (Abu)