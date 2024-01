Gaza: forze Israele, localizzati razzi a lunga gittata e altre armi a Bureij

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 188esima Brigata corazzata e la Brigata di fanteria Golani delle Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno localizzato razzi a lunga gittata e altre armi in alcune residenze a Bureij, nel centro della Striscia di Gaza. Lo hanno reso noto le Idf in un comunicato ufficiale. Nella casa di una famiglia palestinese, la 188esima Brigata avrebbe trovato un nascondiglio di razzi in grado di essere lanciati a distanze di 20 chilometri. In un'altra casa, sempre a Bureij, i militari della Brigata Golani avrebbero invece trovato decine di mortai e razzi a corto raggio. "I razzi sono stati distrutti e le altre armi sono state sequestrate", hanno aggiunto le Idf. (Res)