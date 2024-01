Etiopia: l’accordo con il Somaliland per l'accesso al Mar Rosso innesca la crisi con Mogadiscio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo siglato con l’amministrazione del Somaliland consente dunque all’Etiopia di ottenere uno sbocco strategico al Mar Rosso, obiettivo precluso ad Addis Abeba dal 1993, anno dell'indipendenza dell'Eritrea, e rappresenta un punto di svolta significativo per l’interscambio commerciale etiope. Situato sul Golfo di Aden, il porto offre infatti all’Etiopia una preziosa via alternativa per l’importazione e l’esportazione di merci, diminuendo la sua dipendenza da altri porti – in particolare quello di Gibuti, da cui finora dipendeva per oltre l'85 per cento delle sue importazioni ed esportazioni – e rafforzando in modo significativo la sua influenza strategica regionale. La questione dell’accesso al mare è da sempre un obiettivo strategico dell'Etiopia, e in particolare del premier Abiy Ahmed, ed era tornata prepotentemente alla ribalta durante una sessione parlamentare tenutasi lo scorso 13 ottobre. In quel frangente il governo aveva presentato una bozza di documento, redatta dal ministero della Pace, nella quale si proponeva di riaffermare gli interessi nazionali strategici ed economici dell’Etiopia nel Mar Rosso. Intitolato “Interesse nazionale dell’Etiopia: principi e contenuti”, il documento sottolineava “l’urgenza” per il Paese del Corno d’Africa di esercitare il proprio diritto a costruire e utilizzare i porti, ad avere accesso al Mar Rosso nonché alla Penisola arabica. Il documento forniva quindi un elenco di priorità, tra cui la preservazione dell’integrità territoriale del Paese, il rafforzamento dell’influenza regionale, la promozione della pace e della sicurezza, l’avanzamento efficace degli interessi dell’Etiopia nell’area del Mar Rosso e della Penisola arabica e la promozione dello sviluppo panafricano. Alle dichiarazioni di principio erano seguiti anche i fatti. Così, tra la fine di ottobre e i primi di novembre, il governo etiope aveva avanzato delle richieste in tal senso alle vicine Somalia ed Eritrea, oltre che allo stesso Gibuti, ricevendo in cambio dei secchi dinieghi. (Res)