Rifiuti: dall'8 gennaio al via audizioni su Malagrotta in commissione Ecomafie

- In relazione all'incendio avvenuto nell'impianto di trattamento rifiuti di Malagrotta, a Roma, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, presieduta dal deputato Jacopo Morrone, ha previsto già da lunedì 8 gennaio le prime convocazioni in audizione a Palazzo San Macuto. E' quanto si legge in una nota. Secondo il programma contenuto nella convocazione alle ore 15 sarà audito l'assessore alla Mobilità, trasporti, tutela del territorio, ciclo dei rifiuti, demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera; alle ore 16 il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) della regione Lazio, Tommaso Aureli; alle ore 17, i rappresentanti del Comitato Valle Galeria Libera; alle ore 18, l'ex presidente del consorzio Colari, Manlio Cerroni. (Com)