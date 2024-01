Legge Bilancio: Gasparri (FI), mi auguro che notizie apparse su social di Degni siano fake

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- In riferimento alle dichiarazioni del consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni, "attendo, sicuro che ci sarà, un comunicato di smentita della Corte dei Conti che possa affermare che le notizie apparse sui social siano un fake, o un falso, realizzato abusando della sua identità elettronica". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "Non è infatti possibile che un consigliere della Corte dei Conti, peraltro su mezzi pubblici, dia luogo ad affermazioni così offensive nei confronti del governo e quindi di organi costituzionali. Questo Degni, se il messaggio social fosse autentico, apparterrebbe alla schiera degli indegni. Ma siamo sicuri che sia un falso - ha proseguito -. Attendo senza fretta eccessiva, ma nel giro di un quarto d'ora, la immediata smentita del presidente della Corte dei Conti. Perché non posso immaginare che un delirio di questo genere possa essere vero. Che dicono le massime Istituzioni della Repubblica, peraltro, di questa vicenda? Non meriterebbe una lettera pubblica anche questa esternazione, se fosse, come non mi auguro, autentica?", ha concluso Gasparri. (Rin)