Legge Bilancio: Kelany (Fd'I), parole Degni inaccettabili e da censurare con fermezza

- Le parole del magistrato della Corte dei Conti Degni "sono inaccettabili e da censurare con fermezza. Un magistrato che esercita una funzione tanto delicata come quella svolta dalla Corte dei conti, che vigila sulla regolarità contabile e sull'equilibrio e la correttezza dell'utilizzo dei soldi pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, impone serietà e assoluta imparzialità". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Sara Kelany. "Il suo commento livoroso contro il governo - prosegue - genera il fondato dubbio che questi non sia libero da impostazioni politiche anche e proprio nell'esercizio della sua funzione. Quando si parla del tema dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura, a sinistra risuonano i tamburi della guerra dello scontro ideologico. Ma il fatto che non condannino questa violenta e inopportuna dichiarazione conferma che per le opposizioni l'imparzialità della magistratura sia un problema solo a fasi alterne. Ulteriore esempio di cortocircuito democratico delle sinistre", conclude.(Rin)