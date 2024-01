Gaza: ministro Difesa Israele, “falsa la sensazione che stiamo per fermare l'operazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sensazione che staremmo per fermare la campagna militare contro il movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza “è sbagliata”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, in visita nel centro di Gaza. “A nord abbiamo distrutto 12 battaglioni di Hamas – ha affermato -. Restano ancora dei terroristi, poche migliaia dei 15.000-18.000 presenti nella zona”. Parte dei combattenti di Hamas “sono stati eliminati, mentre altri sono fuggiti verso sud”, ha proseguito. Nel nord dell’enclave palestinese, le Forze di difesa israeliane (Idf) proseguiranno operazioni minori per individuare i combattenti di Hamas rimasti. “L’obiettivo è stremare il nemico, uccidere i suoi membri e controllare il territorio”, ha proseguito. Nel sud della Striscia di Gaza “la situazione è diversa” e i combattimenti proseguiranno “ad alta intensità. I risultati saranno chiari. Finiremo questa operazione quando Hamas non sarà più un organismo di governo e certamente non sarà un gruppo militare. Ci vorrà tempo”, ha concluso Gallant. A fine anno le Idf hanno annunciato un progressivo ritiro di reggimenti di riservisti da Gaza.(Res)