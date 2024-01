Caso Pozzolo: Patuanelli (M5s), rifiuto test è autodichiararsi colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al caso Pozzolo, il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli afferma: "Ci eravamo accorti che il governo e la maggioranza vivono in un mondo parallelo, mai avremmo immaginato fosse il far west. Rifiutarsi di fare il test sulla polvere da sparo - prosegue in una nota - avvalendosi dell'immunità parlamentare è l'unico modo per auto dichiararsi colpevole. Ma è anche il modo migliore di dimostrare tutta l'arroganza e l'ignavia di questi assurdi personaggi che, speriamo il prima possibile, finiranno nel dimenticatoio", conclude Patuanelli. (Rin)