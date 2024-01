Francia: nel 2023 femminicidi calati del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 in Francia il numero di femminicidi è calato del 20 per cento, per un totale di 94. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, al quotidiano "Le Figaro". Secondo il guardasigilli il dato non è ancora "sufficiente" ma la lotta contro questo problema "richiede tempo". Dal primo gennaio 2024 in Francia sono stati creati dei poli contro le viole in famiglia in tutte le prefetture che contribuiranno ad arginare il problema. (Frp)