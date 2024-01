Migranti: Battilocchio (FI), Piano Mattei primo provvedimento da approvare in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell'immigrazione "l'azione del governo è continua e ad ampio respiro. Il primo provvedimento che il Parlamento approverà dopo le festività natalizie sarà il Piano Mattei, fondamentale per riscrivere un nuovo approccio verso il continente africano". Lo ha detto a Tgcom24 il deputato e responsabile Immigrazione di Forza Italia, Alessandro Battilocchio. "Perché, se da un lato sono indubbiamente efficaci gli accordi con i Paesi di transito, il controllo e la difesa delle frontiere, le procedure di redistribuzione e rimpatrio, è altresì necessario quello che Forza Italia ha definito un nuovo Piano Marshall per l'Africa. Servono dunque intese che consentano alle nazioni europee di avviare percorsi di crescita e sviluppo nei Paesi dove ha origine il flusso migratorio. Secondo alcuni studi, nel 2050 ci saranno 3 miliardi di abitanti in Africa ed è chiaro dunque che dobbiamo dare una risposta sistemica per aiutare queste popolazioni nel loro territorio. C'è sicuramente ancora tanto da fare, ma nel 2023 sono stati fatti passi molto importanti soprattutto in tema di condivisione con Bruxelles", ha concluso Battilocchio.(Rin)