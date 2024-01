Piemonte: 5,8 milioni di euro per gli investimenti nelle infrastrutture sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Credito Sportivo ha erogato 5,8 milioni di euro alla Regione Piemonte per sostenere finanziariamente, attraverso contributi a fondo perduto, 24 Comuni nella realizzazione di interventi di riqualificazione, manutenzione e costruzione di impianti sportivi. Si tratta di finanziamenti della durata di 15 anni con totale abbattimento del tasso di interesse, per coprire parte dei costi dei progetti presentati dai Comuni. "La Regione Piemonte è in prima linea nel sostegno allo sport, dai grandi eventi all'impiantistica che consente a ragazzi e adulti di coltivare le proprie passioni sportive e consolidare talenti – hanno affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca - Dal 2020 abbiamo investito 25 milioni di euro per potenziare l'impiantistica sportiva e questo accordo, per il quale il Piemonte fa da apripista tra le Regioni, rappresenta un ulteriore supporto ai Comuni che vorranno investire per migliorare accessibilità e qualità degli impianti a disposizione delle proprie comunità. Lo sport è salute, passione, divertimento, ma anche economia e occasione di sviluppo", hanno concluso.(Rpi)