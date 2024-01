Migranti: Battilocchio (FI), accordo Italia-Albania misura efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa della decisione prevista per il 18 gennaio della Corte costituzionale albanese sull'accordo con l'Italia in tema di emergenza migranti, "credo sia giusto evidenziare che si tratta di un'intesa forte tra due Stati amici, che prevede la realizzazione sul territorio albanese di due centri di permanenza". Lo ha detto a Tgcom24 il deputato e responsabile Immigrazione di Forza Italia, Alessandro Battilocchio. "Una misura, guardata con particolare attenzione da molti partner europei, che può essere molto efficace, e che coinvolge un Paese che si candida a entrare nella grande famiglia dell'Unione europea. Un ingresso che sosteniamo con convinzione nel percorso di amicizia con una nazione ed un popolo che sentiamo in sinergia, al di là della vicinanza geografica", ha concluso. (Rin)