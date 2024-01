Lavoro: Capone, anno si apre con notizia morte agricoltore a Mantova, investire su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno si apre "purtroppo con l'ennesima triste notizia che riguarda una vittima sul lavoro. A Roverbella, in provincia di Mantova, un agricoltore di 57 anni ha perso la vita schiacciato da due rotoballe di fieno". Lo ha detto il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone. "L'Ugl si batte per diffondere una cultura della sicurezza sul lavoro a tutti i livelli e per evitare quanto più possibile le situazioni che possano mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori. Per questo motivo, esprimendo cordoglio ai familiari della vittima, richiamiamo inoltre all'attenzione del governo il tema della formazione. Per limitare i comportamenti pericolosi infatti, è importante anche investire sull'educazione al fine di incentivare la prevenzione degli infortuni", ha concluso Capone. (Rin)