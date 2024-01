Speciale scuola: Manzi (Pd), governo costretto a passo indietro su dimensionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ormai da un anno che denunciamo la scelta del governo di procedere in modo sbagliato ad un dimensionamento che sta già mettendo in difficoltà molte istituzioni scolastiche e gran parte delle regioni italiane e penalizzerà, in larga misura, ì territori più fragili del Paese. Per questo, prendiamo atto della scelta, adottata dal governo nel decreto Milleproroghe, di consentire alle Regioni di ridurre i tagli di una quota pari al 2,5 per cento delle autonomie previste dalla riforma”. Lo scrive in una nota, Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito democratico, che sottolinea come tale misura sia "parziale evarrà solo per il prossimo anno e con la precisazione che su queste istituzioni scolastiche, salve dal taglio delle autonomie, non potranno verificarsi nuove assunzioni di dirigenti. Un passo indietro a metà con cui, tuttavia, si certifica che la norma congegnata dal governo nella scorsa legge di bilancio ha degli evidenti limiti, come più volte evidenziato dalle forze politiche, dai sindacati e da numerose regioni alle prese in queste settimane con il raggiungimento di obiettivi complicati e penalizzanti per i propri territori. Avremmo preferito che si intervenisse per tempo ma almeno la norma del Milleproroghe apre a maggiore elasticità nel raggiungimento degli obiettivi”. “Quello del governo -ribadisce l'esponente del Pd - è stato un dimensionamento concepito solo come taglio e non come occasione per riorganizzare concretamente, nel confronto con le comunità coinvolte, la rete scolastica. Per questo riteniamo indispensabile che nella definizione degli obiettivi si apra un confronto con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e la comunità educante affinché questa scelta sbagliata abbia il minor impatto possibile sui territori, in particolare sulle aree interne e il mezzogiorno". (Com)