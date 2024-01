Somalia: presidente Mohamud, accordo Etiopia-Somaliland viola nostra sovranità e diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha denunciato l'accordo firmato ieri tra l'Etiopia e il Somaliland, che consente ad Addis Abeba di avere accesso al Mar Rosso, sostenendo che viola la sovranità della Somalia e il diritto internazionale. In un discorso pronunciato oggi in parlamento riunito in seduta congiunta, Mohamud ha quindi esortato il popolo somalo a restare unito contro le interferenze straniere e a difendere la propria unità nazionale. “Dopo la nascita della Terza Repubblica (nel 2000), abbiamo scelto la via della pace e dell’armonia con i nostri vicini. Non abbiamo cercato di dividere il popolo etiope, ma purtroppo quello che vediamo oggi dall’Etiopia non è quello che ci aspettavamo”, ha detto Mohamud, che ha definito l'accordo “illegale e inapplicabile”. Il presidente somalo ha inoltre avvertito che l'azione dell'Etiopia potrebbe alimentare il radicalismo e l'estremismo nella società e che il gruppo jihadista al Shabaab potrebbe sfruttare la situazione, invitando il popolo somalo a unirsi nella difesa della propria integrità territoriale e della sovranità nazionale. Il discorso del presidente Mohamud è arrivato poche ore dopo che la Somalia ha richiamato il suo ambasciatore dall'Etiopia, Abdullahi Mohamed Warfaa, che dovrebbe tornare oggi a Mogadiscio. La mossa fa seguito all'accusa della Somalia secondo cui l'Etiopia aveva violato la sua sovranità e minacciato la stabilità della regione del Corno d'Africa. (segue) (Res)