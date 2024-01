Sanità: Valeriani-Droghei (Pd), nel Lazio pronto soccorso a rischio collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del Pd del Lazio, Massimiliano Valeriani ed Emanuela Droghei, si sono recati oggi nel pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma, e in quello del Sant'Adrea per un sopralluogo durante il quale hanno riscontrato "un affollamento di pazienti e una situazione molto complessa". Lo affermano in una nota. "Ambulanze davanti ai pronto soccorso che fungono da barelle per mancanza di posti letto, carenza di personale e ancora tanti pazienti positivi al Covi: questa è la situazione, drammatica, che abbiamo trovato stamattina in due pronto soccorso della città. Questa grave situazione è la conseguenza del fallimento della politica sanitaria dell'amministrazione Rocca - proseguono -. L'acquisto di posti letto dai privati, come avevamo ampiamente previsto, non ha portato a nulla. Per non parlare poi del ritardo sulla campagna vaccinale, una pericolosa dilazione denunciata anche dalle associazioni dei medici, che hanno spesso lamentato la difficoltà di reperire i vaccini". (segue) (Com)