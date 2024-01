Sanità: Valeriani-Droghei (Pd), nel Lazio pronto soccorso a rischio collasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza la prevenzione vaccinale - proseguono i consiglieri del Pd del Laizo - e con la persistente carenza di personale medico ora ci ritroviamo nuovamente con i pronto soccorso intasati e con molti posti letto occupati da pazienti affetti da Covid. Una condizione che ha inevitabilmente prodotto il rinvio di molte operazioni programmate, creando notevoli disagi ai pazienti, oltre a crescenti difficoltà in cui si trovano a lavorare medici e infermieri. La Giunta Rocca sulla sanità è in ritardo su tutto: dalla campagna vaccinale alla ripresa del piano di assunzioni nella sanità pubblica. La politica di sostegno alle strutture di cura private - concludono Valeriani e Droghei - non ha portato alcun beneficio al sistema sanitario regionale e ai cittadini del Lazio. Noi continueremo a monitorare la situazione e, nei prossimi giorni, visiteremo altri nosocomi della nostra città". (Com)