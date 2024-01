Energia: Ardian e Solarpack completano transazione strategica per potenziare portafogli di rinnovabile in Cile e Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di investimento francese Ardian ha reso nota la conclusione di un accordo con Solarpack, società specializzata nella produzione di energia rinnovabile con sede in Spagna, che permetterà di orrimizzare il portafoglio degli impianti solari in Cile e Perù. Dopo "una fruttuosa collaborazione", si legge in una nota, "Ardian e Solarpack hanno deciso di sciogliere la loro joint venture, consentendo a ciascun partner di mantenere il 100 per cento della proprietà dei rispettivi portafogli di impianti solari: la sigla francese si intesterà il controllo totale di tre impianti nel nord del Cile, pari a un totale di 26.5 megawatt, e dell'impianto di Tacna, nel sud del Perù, per altri 22.2 megawatt. Solarpack avrà da parte sua il pieno controllo della Panamericana, un impianto da 21.2 megawatt e di Moquegua (19.4 mw), entrambe nel sud del Perù. "L'esito positivo di questa transazione riflette l'impegno di entrambe le parti a massimizzare il potenziale dei rispettivi asset di energia rinnovabile. Questa nuova struttura consente ad Ardian di ottenere il pieno controllo degli impianti, di gestirli in modo più diretto e di integrarli pienamente con il resto del portafoglio di Ardian Clean Energy Evergreen Fund (Aceef), compresi gli impianti idroelettrici recentemente acquisiti in Perù. Questa mossa dimostra l'impegno di Ardian a rafforzare le proprie attività nel campo delle energie rinnovabili e a migliorare l'efficienza operativa del proprio portafoglio Aceef. (Com)