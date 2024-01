© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso Pozzolo è una "vicenda penosa". Lo scrive su X il deputato del Partito democratico, Alessandro Zan. "Non so se sia più imbarazzante Pozzolo che si nasconde dietro l’immunità parlamentare e rifiuta di fare i test, Delmastro che fa lo gnorri o l’ennesimo silenzio di Meloni sulla sparatoria di Capodanno dei suoi Fratelli d’Italia. In ogni caso, questi patrioti cuor di leone scappano", conclude.(Rin)