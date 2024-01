Speciale difesa: Libano, ministro Difesa francese celebra nuovo anno con i Caschi blu inviati da Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, ha celebrato il nuovo anno in Libano, dove ha incontrato i Caschi blu inviati da Parigi nell'ambito della missione dalla Forza di interposizione in Libano della Nazionali Unite (Finul). Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che si tratta della seconda visita di Lecornu da novembre. "Siamo in una grande forma di incertezza nella quale non sappiamo bene come i differenti attori della regione si comporteranno", ha detto il ministro, parlando di una situazione di "incertezza" causata dal contesto regionale. Lecornu ha parlato delle difficoltà attese per le prossime settimane spiegando che quella in corso è una missione "pericolosa". (Frp)