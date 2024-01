Speciale difesa: Zelensky, 4 morti e 92 feriti a causa dell'ultimo attacco russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di quattro persone decedute e 92 feriti il bilancio dell’ultimo attacco russo contro l’Ucraina. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui sono in corso le attività per fronteggiare le conseguenze dell’attacco. “Sono coinvolti tutti i servizi necessari. Più di 500 soccorritori del Servizio di emergenza statale dell'Ucraina, servizi comunali, lavoratori del settore energetico, agenti di polizia. A Kiev e nella regione e Kharkiv. In questo momento siamo a conoscenza di circa 92 feriti. Tutti stanno ricevendo aiuto. Purtroppo sono morte quattro persone. Le mie condoglianze”, ha scritto il presidente. “Da tre giorni i nostri militari delle Forze di difesa aerea stanno facendo un lavoro incredibile. Dal 31 dicembre i disumani russi hanno già utilizzato circa 170 Shahed e decine di missili di vario tipo. La maggioranza assoluta di essi mirava a obiettivi civili. Ringrazio tutti i partner che aiutano a rafforzare il nostro scudo aereo. È ovvio che aiuta a salvare ogni giorno e ogni notte centinaia di vite che sarebbero state vittime del terrore russo se non fosse stato per i Patriot e altri sistemi di difesa”, ha spiegato Zelensky. “Quest’anno continueremo a lavorare con tutti coloro che nel mondo danno valore alla vita per rafforzare ulteriormente il nostro scudo aereo e ritenere la Russia responsabile di ciò che ha fatto. Uno Stato terrorista deve subire le conseguenze delle sue azioni”, ha concluso Zelensky. (Kiu)