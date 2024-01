Roma: travolte da treni, donne ferite nelle stazioni Casilina e Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due donne sono state investite e ferite da treni, questa mattina, in due diversi occasioni. Il primo episodio è avvenuto nella stazione Casilina, alle 8:30 circa, sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno. La donna in codice rosso è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale San Giovanni. Il secondo episodio è avvenuto alle 10:15, circa, sulla banchina numero 1 della stazione Ostiense. Anche in questo caso il treno ha travolto e ferito una donna che, in codice rosso, è stata trasportata al San Camillo. In entrambi i casi indaga la Polizia Ferroviaria di Roma.(Rer)