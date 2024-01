Ex Ilva: Mapelli (Politecnico Milano) ad “Agenzia Nova”, unica prospettiva credibile è cambiare modello gestione attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel breve periodo un eventuale chiusura degli impianti dell’ex Ilva non metterebbe in ginocchio il sistema Paese, ma se la situazione dovesse perdurare nel tempo i problemi comincerebbero ad esserci. E non pochi, alla luce del mutabile contesto internazionale. Dunque l’unica soluzione per l’impianto, e per le 20 mila famiglie che vivono grazie ad esso, è cambiare in modello di gestione rispetto a quello attuale. A pochi giorni dall’allarme lanciato dai sindacati sul futuro dell’ex Ilva, al termine di un incontro con il governo a palazzo Chigi, il professor Carlo Mapelli, docente del dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, ha tracciato in un’intervista ad “Agenzia Nova” il quadro della situazione, fugando, almeno per il momento, rischi per il Paese: “Il sistema è riuscito a riassestarsi” dopo le vicissitudini dell’impianto negli ultimi anni “e a ricostruire le catene di fornitura che gli consentono di soddisfare la domanda. In prospettiva, però, ci sarebbero problemi se la situazione dovesse continuare a perdurare per molti mesi” perché “non è detto che queste catene di approvvigionamento che oggi sono stabili si mantengano tali nel tempo”. In questo senso “non avere una realtà interna che sia in grado di assorbire eventuali variazioni e cali dell'offerta potrebbe comportare dei problemi nel medio-lungo periodo”. C’è poi da considerare il contesto geopolitico perché, come sottolineato dal professor Mapelli, “nessuno ha la sfera di cristallo: smottamenti che oggi neppure immaginiamo potrebbero intervenire e quindi il ruolo che ricopre la presenza di un produttore nazionale sicuramente può essere rilevante”. (segue) (Rin)